New Heroes beloont jeugdproduct Thelissen met driejarig contract

Ook Acht van Chaam legt 'om te beginnen' Tom Dumoulin vast

19 juli De Acht van Chaam is (op woensdag 1 augustus) één van de drie criteriums die Tom Dumoulin in de week na de Tour gaat rijden. ,,Hij is gewoon de man die om te beginnen moet hebben", zegt organisator Theo van der Westerlaken over de Sunweb-kop die dit jaar al als tweede eindigde in de Giro en nu alweer op podiumkoers ligt in de Tour de France.