New Heroes blijft de baas over Apollo Amsterdam op feestavond

Het moest een feest worden zaterdagavond in De Maaspoort en het werd een feest. Hoewel het drie kwarten lang de nodige moeite kostte, won New Heroes toch nog ruim van Apollo Amsterdam: 87-72.

De Bossche basketbalploeg zette daarmee de kroon op een gedenkwaardige dag. Alles stond zaterdag in De Maaspoort in het teken van de ‘Return of the Legends’. Omdat het dit jaar veertig jaar geleden is dat het toenmalige EBBC Den Bosch de finale van de Europacup bereikte, waren de helden van destijds bijeen voor een reünie

Oud-spelers als Dan Cramer, Buff Kirkland, Jan Dekker en Kees Akerboom sr. liepen ‘s middags al rond in De Maaspoort. De reünie beleefde zijn hoogtepunt met een wedstrijdje waarin de ‘oudjes’ van Den Bosch het opnamen tegen een team van ex-internationals. Het vriendschappelijke treffen kreeg een vriendschappelijke uitslag: 27-27.

Nashua Den Bosch

‘s Avonds mochten de oud-spelers toekijken hoe het huidige New Heroes het in de Dutch Basketball League opnam tegen Apollo Amsterdam. De thuisploeg was voor de gelegenheid gekleed in klassieke Nashua Den Bosch-shirts. Aanvankelijk wilde Apollo helemaal niet meewerken aan een Bosch’ feest. Nadat het eerste kwart nog was afgesloten met een voorsprong (25-20), kwam New Heroes in de tweede tien minuten op achterstand. Bij rust stond het 34-42 in Amsterdams voordeel.

In het derde kwart knokte New Heroes zich weer voorbij Apollo, zij het met miniem verschil: 60-59. Pas in het slotkwart wist de thuisploeg definitief afstand te nemen: 87-72. Het zorgde voor een jubelstemming op de tribune, precies de gewenste afsluiter voor de feestdag.

Taylor en Williams