New Heroes blijft in de race in FIBA Europe Cup na zwaarbevochten zege

videoMet een zwaarbevochten thuiszege op het Israelische Ironi Ness Ziona (102-87) heeft New Heroes woensdagavond zijn kansen in de FIBA Europe Cup in leven gehouden.

De Bossche basketbalploeg heeft volgende week in de uitwedstrijd tegen het Russische Avtodor Saratov nog een overwinning nodig om de volgende ronde te bereiken.

De winst van woensdag was vooral het gevolg van een hele sterke eerste helft van New Heroes dat halverwege het tweede kwart een voorsprong had van 47-17. Daarna zocht Ironi Ness Ziona zijn toevlucht tot provocaties, waarmee het de Bossche ploeg uit zijn spel wist te halen.

De bezoekers kwamen in het slotkwart nog akelig dichtbij, tot op acht punten, maar uiteindelijk trok New Heroes de wedstrijd over de streep.

Van Oostrum

Devon van Oostrum was woensdag topscorer bij New Heroes met 22 punten. Maarten Bouwknecht en Jessey Voorn waren ieder goed voor 18 punten en Keshun Sherrill voor 17. Nick Oudendag die, net als Roel Aarts, voortijdig van het veld moest met zijn vijfde persoonlijke fout, pakte 12 rebounds.

Coach Ivica Skelin prees achteraf het spel van zijn ploeg, die het woensdag moest stellen zonder het geblesseerde trio Stefan Wessels, Steven Cook en Jonathon Williams. Daardoor moest Skelin zelfs de jonkies Norbert Thelissen en Stan van den Elzen speeltijd geven in het Europese duel. ,,Maar ze deden het goed. Nu wacht ons volgende week een loodzware klus in Rusland, want dan zijn Stefan, Steven en Jonathon er wellicht nog niet bij. Maar we gaan er met deze ploeg alles aan doen om ook daar te winnen. Dat lijkt me duidelijk”, aldus de Kroatische coach in Bossche dienst.

Heerlijke actie Van Oostrum, door de benen:

Bekijk hier de dunk van Van Oostrum