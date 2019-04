New Heroes boekt zakelijke zege op BAL

In de eigen Maaspoort heeft New Heroes simpel afgerekend met Basketbal Academie Limburg. Sterk aanvallend spel resulteerde in een klinkende overwinning, het werd 89-72.

Zowel aanvallende als verdedigend begonnen de Bosschenaren overtuigend met een 26-15 score in het eerste kwart. Na twintig minuten was echter duidelijk dat de honderd niet gehaald zou worden en dat BAL zich ook niet zonder slag of stoot zal overgeven. Het hoge aantal aanvallende rebounds was een van de voornaamste redenen dat New Heroes op voorsprong stond. De schotpercentages lieten namelijk wel wat te wensen over aan Bossche zijde.

Nadat scores lang uitbleven in het derde kwart, kwam er met de inbreng van Maarten Bouwknecht meer leven in de brouwerij. Toen ook Vernon Taylor zich weer op het veld meldde, kreeg New Heroes meer mogelijkheden in de opbouw en begon de aanval weer te lopen. Dat resulteerde uiteindelijk in dat New Heroes zes punten uitliep.