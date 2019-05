New Heroes-coach Ivica Skelin: ,,Alles wat we ‘uit’ goed deden, ging thuis fout”

New Heroes had maandag niet de tijd om de wonden te likken na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Landstede (67-75) van zaterdagavond. Dinsdagavond wacht in Zwolle alweer ‘game three’ uit de halve finale-serie voor de Bossche basketbalploeg.

Maar toch werd er bij de trainingssessie in De Maaspoort maandagmiddag wel even stil gestaan bij alles wat er zaterdag fout ging. ,,En dat was eigenlijk alles wat we donderdag in Zwolle nog goed deden”, zegt coach Ivicia Skelin. Toen won New Heroes de eerste wedstrijd in de halve finale met 63-89. ,,We schoten toen beter, maakten betere keuzes en speelden veel meer als een team”, beseft Skelin.

Bewijzen

Waarom dat zaterdagavond in Den Bosch niet lukte? De Kroatische coach haalt zijn schouders op. ,,Ik heb geen idee. Misschien dat mijn spelers zich voor eigen publiek meer wilden bewijzen. Dat ze meer druk voelden. Feit was dat we steeds met vijf individuen in het veld stond. Donderdag was dat niet zo, toen waren we één team. En dat moeten we ook zijn. Als we dat weten te brengen zijn we tot veel in staat.”

Skelin had het vorige week voorafgaand aan de halve finale in de play-offs nog over het Jekyll and Hyde-syndroom van zijn team. ,,Daar leden we nu dus ook aan. Donderdag een heel mooi gezicht, zaterdag een heel lelijk.”

Door de thuisnederlaag van zaterdag is de stand in de halve finale tussen New Heroes en Landstede nu 1-1. De wedstrijd van vanavond bepaalt wie van de twee teams op ‘matchpunt’ komt. ,,Het is dus belangrijk dat wij onze speelwijze van donderdag weer terug weten te vinden”, zegt Skelin. De coach kan zich vasthouden aan de wetenschap dat zijn team in de competitie drie van de vier confrontaties met Landstede won.

Thuisvoordeel

Omdat de Zwolse ploeg in de competitie als tweede eindigde en New Heroes als derde, heeft Landstede thuisvoordeel in de halve finale. Dat is tot dusver nog niets waard gebleken, want beide ploegen verloren hun eerste thuisduel.