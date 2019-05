New Heroes-coach Skelin wil geen ‘Jekyll and Hyde’ in halve finale play-offs

Vergeet alles wat er tot dusver gebeurd is in dit basketbalseizoen, donderdagavond begint het pas echt. Dat is, vrij vertaald, de opvatting waarmee New Heroes-coach Ivica Skelin de halve finales van de play-offs ingaat.

,,Dit is the real stuff”, zegt de Kroatische trainer in Bossche dienst, verwijzend naar de overmacht die de top vier van de Dutch Basketball Lague dit seizoen ten toon spreidde. Ook in de kwartfinales van de play-offs torenden ZZ Leiden, Landstede Zwolle, Donar Groningen en New Heroes vorige week hoog boven hun tegenstanders uit.

Eindstrijd

Elk lid van de top vier won zijn best of three-kwartfinale overtuigend met 2-0 en lijkt klaar voor de ultieme eindstrijd. ,,De onderlinge verschillen tussen deze vier teams zijn zo klein dat er over de afloop van de play-offs nog niets te voorspellen is”, meent Skelin.

Om de finale van de play-offs te bereiken moet zijn ploeg in een best of five-serie afrekenen met Landstede. Donderdag is de eerste confrontatie in Zwolle, zaterdag volgt het tweede duel in Den Bosch en komende dinsdag is wedstrijd nummer drie in Zwolle. Indien nodig volgen er dan nog wedstrijden in Den Bosch (donderdag 16 mei) en Zwolle (zaterdag 18 mei).

Thuisvoordeel

Als nummer twee uit de eindstand van de eredivisie heeft Landstede een thuisvoordeel ten opzichte van nummer drie New Heroes. Maar dat biedt volgens Skelin niet meer dan ‘een paar procenten’ voordeel. ,,Wij hebben in dit seizoen al laten zien te kunnen winnen in Zwolle.”

Dat gebeurde op 13 december toen New Heroes Landstede in eigen huis de eerste seizoensnederlaag toebracht: 67-74. In totaal won New Heroes dit seizoen drie van de vier confrontaties met Landstede in de competitie. Alleen op 7 maart werd er in Zwolle verloren (76-69). Beide thuisduels werden door de Bossche club gewonnen.

Inhaalrace