New Heroes deelt een stevige dreun uit in eerste duel halve finale: 63-89-winst op Landstede

New Heroes-coach Skelin wil geen ‘Jekyll and Hyde’ in halve finale play-offs

8 mei Vergeet alles wat er tot dusver gebeurd is in dit basketbalseizoen, donderdagavond begint het pas echt. Dat is, vrij vertaald, de opvatting waarmee New Heroes-coach Ivica Skelin de halve finales van de play-offs ingaat.