New Heroes dubbelt BAL

New Heroes begon zonder de gespaarde center Nick Oudendag en nieuwkomer Vernon Taylor, die zijn nieuwe ploeg wel van dichtbij zag winnen. De vervanger van Devon van Oostrum werd voorgesteld aan het publiek in de Maaspoort en hielp een handje mee tijdens de warming-up.

Waar Den Bosch in de eerste minuten nog wat onwennig oogde in aanvallend opzicht, gaf het geen kansen weg. Scores van BAL waren zeldzaam en toen het ook aanvallend begon te lopen bij New Heroes was het verschil snel gemaakt. Zo werd er gerust met een 41-14 stand.