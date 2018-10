New Heroes eindelijk terug in Europa: 'Zullen onze huid duur verkopen'

Luid gejuich steeg er niet op in De Maaspoort toen BC Balkan eind juli uit de koker rolde als eerste tegenstander voor New Heroes bij de terugkeer van de Bossche basketbalclub in de FIBA Europe Cup. Daarvoor is de Bulgaarse tegenstander een te grote onbekende. ,,Een team dat compleet vernieuwd is", beseft New Heroes-coach Ivica Skelin. Bij de ploeg uit Botevgrad vertrokken deze zomer acht spelers en arriveerden negen nieuwelingen. Geen peil op te trekken dus.