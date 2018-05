New Heroes fungeert nu zelf als beul en wint ruim van Rotterdam

Video Kees AkerboomWaren de basketballers van New Heroes hersteld van de dreun die ze zaterdag kregen van Donar (48-93), de grootste thuisnederlaag ooit in de geschiedenis van het Bossche basketbal? Dat was de vraag die moest worden gesteld toen de ploeg van Silvano Poropat dinsdagavond aan de play-offs begon tegen Forward Lease Rotterdam (99-64).

Het antwoord kwam snel. De eerste score in de Maaspoort was nog wel voor de bezoekers, maar daarna sloeg New Heroes meteen een gat: 15-2. Daar had Rotterdam niet meer van terug. Via 26-11 en 42-24 sloten de Bosschenaren de eerste helft af met 49-29 en daarmee hadden ze halverwege dus al een punt meer gemaakt dan in de hele wedstrijd tegen Donar zaterdag.

Toen ontbraken de guards Keshun Sherrill en Malik Morgan vanwege blessures, nu zaten zij weer bij de wedstrijdselectie. Morgan kwam af en toe in actie, Sherrill bleef nog op de bank. Het was ook niet nodig om risico met hem te nemen, daarvoor was het verschil in deze wedstrijd te groot.

Op de banken

In het derde kwart stond het publiek in de Maaspoort een paar keer op de banken, toen eerst Maarten Bouwknecht en kort daarna Norville Carey scoorde met een fraaie dunk. Aan het eind van 'Q3' was alle hoop van de Rotterdammers wel vervlogen: 71-40.

Daarna was het alleen nog de vraag hoe hoog de overwinning van New Heroes zou uitvallen. Het werd uiteindelijk: 99-64.

Best-of-three