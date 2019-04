New Heroes gemakkelijk op voorsprong tegen Apollo Amsterdam

De eerste wedstrijd in de kwartfinale in de Dutch Basketball League tussen New Heroes en Apollo Amsterdam is gemakkelijk gewonnen door de Bosschenaren. De bezoekers bleken nog lang niet klaar voor de confrontatie: het werd 88-59.

Terwijl de Amsterdammers er niet helemaal bij waren, was met name Jonathon Williams dat wel. De Amerikaanse forward, die voor de wedstrijd nog in het zonnetje werd gezet vanwege zijn All Star-selectie, scoorde vijftien punten in het eerste kwart. Dat waren er drie keer zoveel als Amsterdam er maakte.

Het tweede kwart was voor de bezoekers, die hun ritme wisten te vinden. De Bosschenaren voerden hun verdedigende taken net wat minder gedisciplineerd uit en dat was gelijk terug te zien. Wel behield New Heroes een ferme leiding en werd er met 47-25 gerust.

Frustratie

Amsterdam begon sterk aan het derde kwart met een paar driepunters. Daarna kreeg de frustratie al snel de overhand in het steeds fysieker wordende spel. Dat leverde onder andere twee technische fouten op, maar zorgde er ook voor dat de wedstrijd op slot ging, wat weer goed nieuws was voor Den Bosch.