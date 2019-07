New Heroes haalt Amerikaanse forward Caruso binnen

De 24-jarige combo-forward Henry Caruso (1.93) speelt komend seizoen in Den Bosch, zo heeft New Heroes bekendgemaakt. Na de komst van Seger Bonifant is Caruso de tweede Amerikaanse aanwinst voor de selectie van Jean-Marc Jaumin.

Met Caruso vult het team één van de vacatures in van scorende spelers. Roel van de Graaf, technisch manager van New Heroes, kijkt ernaar uit om Caruso in de Maaspoort te zien spelen. ,,Met Henry hebben we een speler vastgelegd waar we erg veel plezier aan hopen te gaan beleven”, benadrukt Van de Graaf, die afgelopen week in Las Vegas was om talent te scouten om het nieuwe New Heroes van meer scorende opties te voorzien.

Caruso lijkt perfect in dat beeld te passen, al geeft de club aan dat hij niet in Las Vegas is gescout. ,,Hij is een ‘allround team player’ met scorend vermogen en ene geweldige feel voor de game”, stelt Van de Graaf.

Caruso kwam in zijn college jaren uit voor Princeton en is een oud-bekende van Steven Cooke, die afgelopen seizoen een half jaar bij New Heroes speelde. Na lovende woorden van Cooke, was de keuze snel gemaakt. ,,Van Steven heb ik gehoord dat de faciliteiten top zijn”, beaamt Caruso, die ernaar uitkijkt om voor New Heroes te spelen. ,,Ik heb een ‘whatever it takes’ mentaliteit. Ik kom naar Nederland om samen met mijn teamgenoten en coach het best mogelijke neer te zetten en deel uit te maken van de winnende cultuur. Vanaf de eerste dag wil ik volledig onderdeel zijn van het basketball in Den Bosch en hoop ik de fans blij te kunnen maken.”