New Heroes haalt Amerikaanse forward Steven Cook

De 1.96 meter lange Cook kwam als student in zijn vaderland uit voor de gerenommeerde universiteit Princeton. Bij New Heroes begint hij aan zijn tweede seizoen in Europa. Eerder speelde hij voor BC Tartu Ulikool in Estland.

Frederiks

Technisch manager Jos Frederiks van New Heroes is opgetogen over het aantrekken van Cook. ,,Steven is geen onbekende voor ons. Sterker nog, vorig jaar hadden we hem ook al op ons verlanglijstje staan. Met zijn ervaring in Estland en in de ‘Baltic League’ weten we zeker dat hij voor ons een speler van de buitencategorie is. Hij is een slimme speler die zo maar eens kunnen uitgroeien tot een heuse vedette in de Maaspoort. Een sterkhouder waarmee we met vertrouwen gaan strijden voor de titel, beker en natuurlijk in Europa.”