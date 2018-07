New Heroes haalt Britse Nederlander Devon van Oostrum

De 25-jarige Brit, die ook een Nederlands paspoort heeft, speelde de afgelopen jaren in de competities van Spanje, Kroatië, Finland, Griekenland en Macedonië. Ook heeft hij vijftien interlands voor het Britse nationale team achter zijn naam. Daarmee was hij onder meer actief op EuroBasket 2013.

Frederiks

Technisch manager Jos Frederiks van New Heroes reageert verheugd op de komst van Van Oostrum. ,,Normaal is een speler van dit kaliber bijna niet te halen. Van Oostrum is een point-guard met een hoog basketbal-IQ en scorend vermogen. Met zijn lengte en atletisch vermogen is hij zeer gevaarlijk naar de basket toe en hij heeft een goed schot waardoor hij ook van buiten de paint enorm gevaarlijk kan zijn”, aldus Frederiks.

Van Oostrum zegt New Heroes te zien als een ‘absolute topclub’. ,,Ik volg al geruime tijd de wederopbouw in Den Bosch. Dat is een proces waar ik erg graag deel van uitmaak. De combinatie van het Europese avontuur en het strijden om de titel maken voor mij de overgang naar Den Bosch erg aantrekkelijk”, verklaart de speler.