New Heroes haalt international Thomas van der Mars binnen

Voor Van der Mars wordt New Heroes zijn eerste club in de Nederlandse eredivisie. De 28-jarige center speelde in zijn profloopbaan tot dusver alleen in het buitenland.

Van der Mars doorliep de opleiding van Canarias Basketball op de Canarische Eilanden en speelde daarna college basketball in de Verenigde Staten bij de University of Portland. Later was hij actief in Griekenland en Estland. Afgelopen seizoen kwam de in Gouda geboren Nederlander uit voor het Belgische Okapi Aalstar.

Kaliber

Technisch manager Roel van de Graaf van New Heroes is bijzonder ingenomen met het vastleggen van Van der Mars. ,,Elke topclub streeft ernaar om spelers van het kaliber van Thomas vast te leggen. Het stemt ons dan ook enorm trots dat hij dusdanig in ‘ons project’ gelooft dat hij zich zo stevig committeert. In het Nederlandse basketbal is het niet vanzelfsprekend om direct voor drie seizoenen te tekenen. Met het contracteren van Thomas vullen we binnen het team een van de sleutelposities voor de komende jaren in”, aldus Van de Graaf.

Moois