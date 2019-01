New Heroes haalt Torian Graham weg bij Apoel Nicosia

Graham is de opvolger van Steven Cook, die in december naar de Verenigde Staten vertrok om te herstellen van een hersenschudding, en daarna niet meer terug kwam. Graham tekent in Den Bosch een contract tot het einde van dit seizoen.

Skelin

New Heroes-coach Ivica Skelin is opgetogen met het aantrekken van de 1.96 meter lange speler. ,,Toen ons ter ore kwam dat Apoel Nicosia opzoek was naar een ander type speler en Torian mogelijk beschikbaar was, zijn bij ons alle verloven ingetrokken. Het is een team effort van de technische staf en kantoor geweest om hem vast te leggen. Torian gaat ons op en naast het veld een impuls geven. De belangrijkste maanden van het seizoen liggen voor ons en ik ben blij dat hij aan onze zijde staat. Samen met de komst van Vernon Taylor zijn we eindelijk op oorlogssterkte", aldus de trainer op de website van New Heroes.