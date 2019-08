New Heroes haalt Zweeds talent Elijah Clarance binnen

Samenwerking

Technisch manager Roek van de Graaf van New Heroes is erg te spreken over zowel de speler als de samenwerking met Fraport Skyliners: ,,Ten eerste halen we met Elijah een speler binnen waar de fans van gaan genieten. Hij is atletisch, heeft scorend vermogen en veel potentie om door te groeien. Ten tweede laten we zien dat Den Bosch een plek is waar spelers zich onder prima omstandigheden kunnen door-ontwikkelen. In eerste instantie Nederlands talent, maar zeker ook spelers van over de grens. Dit past bovendien bij de koers die we de komende jaren meer en meer willen gaan volgen.”