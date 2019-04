New Heroes hard onderuit in ‘onbelangrijke’ klassieker

In een klassieker die nergens meer over ging, Leiden zal als nummer één eindigen, New Heroes als nummer drie, was het thuisspelende Zorg en Zekerheid een maatje te groot voor de Bosschenaren. In geen van de vier kwarten kon New Heroes zijn stempel drukken. Na een defensief tweede kwart, waarin beide ploegen niet tot twintig punten konden komen, liep Leiden in de tweede helft hard weg.