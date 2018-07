New Heroes heeft met Jonathon Williams eerste Amerikaan voor nieuwe seizoen binnen

Frederiks

Technisch manager Jos Frederiks van New Heroes reageert opgetogen op de komst van Williams: ,,Met Jonathon halen we een gelouterde forward in huis die weet wat er nodig is om te winnen. Zijn ervaring in Duitsland gaat ons zeker helpen en met het oog op ons Europese avontuur is dat meer dan welkom. Jonathon is een sterke forward die zowel op de 3 als de 4 goed uit de voeten kan en scorend vermogen brengt."