New Heroes heeft oefenprogramma bijna rond

Eredivisie Het speelschema van de competitie in de eredivisie, die in oktober begint, moet nog worden vastgesteld. Wel is al duidelijk dat New Heroes zijn eerste twee Europese duels, tegen BC Balkan uit Bulgarije, op 3 en 10 oktober speelt: op 3 oktober om 20.00 uur thuis in De Maaspoort en op 9 oktober om 19.00 uur uit in het Bulgaarse Botevgrad.

Oefenwedstrijden New Heroes:

Zaterdag 8 september 19.00 uur: Red Giants Meppel - New Heroes

Zondag 9 september: Nog niet bekend - New Heroes

Zondag 16 september 17.00 uur: Kangoeroes Mechelen - New Heroes

Donderdag 20 september 20.00 uur: New Heroes - Kangoeroes Mechelen

Zondag 23 september 16.00 uur: New Heroes - ZZ Leiden

Woensdag 26 september 20.00 uur: ZZ Leiden - New Heroes

Zondag 30 september 16.30 uur: Landstede Basketbal - New Heroes.