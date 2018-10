New Heroes in slotfase onderuit in Europacupduel tegen Avtodor Saratov

Veldrijden Marianne Vos: Ik voel me verrekte goed

12:52 Eerder dan ooit tevoren begon Marianne Vos aan haar crossseizoen. Want goud op het EK in Rosmalen, komende zondag, is het doel. ,,Ik geniet tegenwoordig bewuster van winnen. En de buitenwereld misschien nog wel meer.’’