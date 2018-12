New Heroes komt goed uit interlandperiode: Bossche ploeg verslaat Apollo

De thuisploeg begon moeizaam aan de wedstrijd tegen Apollo. Na het eerste kwart keek de ploeg van coach Ivica Skelin tegen een 14-21 achterstand aan. Waar New Heroes in het begin slordig met de mogelijkheden omging, begonnen de Bosschenaren scherp aan het tweede kwart. Onder leiding van een ontketende Keshun Sherrill, die in korte tijd vijf driepunters voor zijn rekening nam, werd de achterstand omgebogen in een voorsprong.

Na rust begon New Heroes wederom slordig, maar dichterbij dan tien punten liet de thuisploeg de Amsterdammers niet komen. De zege kwam niet meer in gevaar en in het laatste kwart liepen de Bosschenaren verder uit: 87-63. Wat voor New Heroes misschien nog wel het beste nieuws was, was de terugkeer van Stefan Wessels en Jonathon Williams. Captain Wessels maakte zijn eerste minuten van het seizoen na zijn handblessure en ook Williams kwam weer in actie. Hij miste zes duels vanwege een kuitspierblessure.