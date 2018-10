New Heroes laat kansen op nieuwe Europese zege liggen

Tot diep in de wedstrijd hield New Heroes woensdagavond in Israël gelijke tred met Ironi Ness Ziona. Maar uiteindelijk moest de Bossche basketbalploeg toch het hoofd buigen: 91-85.

Daarmee wist de formatie van coach Ivica Skelin geen positief vervolg te breien aan de eerste groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup, die vorige week in Den Bosch met 91-58 van het Tsjechische BK Pardubice gewonnen werd.

Eerste helft

New Heroes deelde woensdag in de eerste helft nochtans voor een belangrijk deel de lakens uit. Nadat de eerste tien minuten waren afgesloten met een minieme voorsprong van 14-15, liep de Bossche ploeg in het begin van het tweede kwart uit naar 20-28.

Nog voor rust kwam Ironi Ness Ziona volledig langszij: 35-35. In het derde kwart waren het de Israëliërs die op voorsprong kwamen. De thuisploeg liep uit naar 52-46, maar New Heroes kwam helemaal terug: 58-58. In de laatste minuut van het derde kwart nam Ness Ziona een voorschot op de eindwinst: 63-58.

Aanhaken

Toch bleef New Heroes ook in het slotkwart lang aanhaken. De bezoekers kwamen met een dunk van Steven Cook opnieuw op gelijke hoogte (68-68), maar daarna sloop Ness Ziona langzaam maar zeker weg. Met nog 1.17 minuut te spelen en 91-80 op het scorebord was duidelijk dat de winst in Israël zou blijven. Door scores van Keshun Sherrill en Jonathon Williams werd het uiteindelijk nog 91-85, maar meer zat er niet in voor de Bossche ploeg.

Sherrill was met 21 punten de topscorer aan Bossche zijde, gevolgd door Williams met 18, Cook met 16 en Jessey Voorn met 14/