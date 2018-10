New Heroes maakt in twee kwarten korte metten met Feyenoord

Bert Romp, sympathie­ke paardenman van weinig woorden

4 oktober Een tragisch ongeluk bij het laden van een paard in een vrachtwagen is olympisch springkampioen Bert Romp (59) uit Goirle fataal geworden. De oud-bondscoach raakte woensdag ernstig gewond door een trap van een paard. Gisteren is hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.