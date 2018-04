New Heroes moet snel opkrabbelen na grootste thuisnederlaag ooit

Amper drie dagen nadat de basketballers van New Heroes een enorme dreun te verwerken kregen, beginnen ze aan de play-offs. Dinsdagavond komt Rotterdam op bezoek in de Maaspoort.

De monsternederlaag (45 punten verschil!) die de Bosschenaren afgelopen zaterdag in eigen hal te verwerken kregen van het Groningse Donar (48-93), galmt nog steeds na. Het is, zo weet clubstatisticus Rini Mees, de grootste thuisnederlaag ooit voor de Bossche basketballers. Daarmee gaat de wedstrijd uit 1972 - EBBC-Levi’s Flamingo’s (71-108) - ruimschoots uit de boeken.

Lees ook New Heroes verliest van Donar en tweede plaats Lees meer

Levi's Flamingo's

Bijna was het zelfs de grootste competitienederlaag ooit geweest voor de Bossche basketballers, maar buitenshuis werd er een keer met 46 punten verschil verloren, een puntje meer dus. Dat was ook in 1972 en opnieuw tegen Levi's Flamingo's In Haarlem werd het toen 122-76. Bij de thuisploeg speelde toen.... Kees Akerboom senior.

,,Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo dik verloren heb in de competitie", stelde Kees Akerboom jr aan de vooravond van de play-offs die de club dinsdagavond tegen Rotterdam begint. Dat kan dus kloppen.

De allergroootste nederlaag moesten de Bosschenaren ooit slikken in de Europacup, maar ook dat was ver voor de tijd van Akerboom junior. In 1997 ging Libertel Den Bosch in en tegen Charleroi met 105-54 onderuit (51 punten verschil).

Blessures

Akerboom junior hoopt dat zijn team snel weer kan beschikken over tenminste een van de twee geblesseerde guards, Keshun Sherrill en Malik Morgan. ,,Want twee belangrijke spelers missen in een basketbalteam is erg veel."