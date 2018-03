New Heroes ontvangt Donar nu op 7 april

Of de tweede thuiswedstrijd van New Heroes tegen Donar, op dinsdag 17 april, door kan gaan wordt nog bekeken. De Groningers spelen in die week ook de Europese thuiswedstrijd tegen Venetië.

Zaterdag 31 maart 20.00 uur: New Heroes - ZZ Leiden, zondag 2 april 15.00 uur: Donar - New Heroes, woensdag 4 april 20.30 uur: Apollo - New Heroes, zaterdag 7 april 20.00 uur: New Heroes - Donar, dinsdag 10 april 20.00 uur: New Heroes - BAL, donderdag 12 april 19.30 uur: Den Helder Suns - New Heroes, zaterdag 14 april 20.00 uur: New Heroes - Rotterdam, dinsdag 17 april 20.00 uur: New Heroes - Donar (onder voorbehoud), zaterdag 21 april 20.00 uur: Landstede - New Heroes.