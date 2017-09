New Heroes ook thuis niet langs Heidelberg

New Heroes heeft ook de eerste oefenwedstrijd in eigen huis van het nieuwe seizoen niet weten te winnen. De Bossche basketploeg verloor donderdagavond in De Maaspoort van het Duitse MLP Academics Heidelberg: 74-82.

Maandag had New Heroes in Duitsland al van dezelfde ploeg verloren. Toen werd het 83-71. Twee dagen daarvoor ging de ploeg van coach Silvano Poropat met ruime cijfers onderuit bij Gladiators Trier: 84-52. Alleen het eerste oefenduel, een week eerder bij het Belgische Okapia Aalstar, werd tot dusver gewonnen (76-84).

Marge

New Heroes opende donderdag nochtans goed in De Maaspoort. Na de eerste tien minuten leidde de thuisploeg met 25-22. Die marge liep in het tweede kwart aanvankelijk op naar 33-22, maar daarna sloop Heidelberg steeds dichterbij. Bij rust was het gat volledig gedicht: 41-41.

In het derde kwart duurde het meer dan drie minuten voor New Heroes voor het eerst wist te scoren. Heidelberg had toen al tien punten gemaakt en leidde met 41-51. De Bossche ploeg kwam nog wel een paar keer dichtbij, maar wist het gat nooit meer helemaal te dichten.

Poropat

,,Een sterk begin, dat we helaas niet konden doorzetten. En verdedigend was het te zwak. Je kunt merken dat we nog in het begin van het pre-season zitten. Er zijn nog te veel ups en down", oordeelde coach Poropat.

New Heroes moest het donderdag stellen zonder de geblesseerde Kees Akerboom (breuk in zijn hand) en de nog niet speelgerechtigde Anthony Marshall.