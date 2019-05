New Heroes overtuigend naar halve finale

De basketballers van New Heroes Den Bosch hebben zich donderdagavond verzekerd van de halve finale van de Dutch Basketball League. In een nagenoeg perfect tweede kwart legde de ploeg de basis voor de tweede zege op Apollo Amsterdam, dat nu is uitgeschakeld. Het duel eindigde in 62-94.

Nadat de Amsterdammers in eigen huis het eerste kwart nog op twee punten voorsprong eindigden, kwam New Heroes extreem gemotiveerd uit de startblokken in het tweede bedrijf. Nadat eerst al een aantal maal de schotklokzoemer luidde volgde een serie steals. Het resultaat was dat Amsterdam niet wist te scoren en New Heroes profiteerde maximaal. Een schamele vrije worp bracht Apollo op 31 punten, terwijl de Bosschenaren de teller naar 47 zagen tellen.

In het vervolg van de wedstrijd consolideerde New Heroes die marge. In het derde en het vierde kwart zaten de beslissingen van de arbitrage niet altijd mee en dat had duidelijk invloed op het spel van New Heroes. Vanzelfsprekend zakte de concentratie ook een beetje weg met de opborrelende frustratie. Toch kwam de zege niet meer in gevaar.