New Heroes schudt BAL pas na rust af

Bijna drie kwarten lang beten de jonkies van Basketbal Academie Limburg zich dinsdagavond vast in het spoor van New Heroes. Pas diep in de wedstrijd wist de Bossche thuisploeg afstand te nemen, om uiteindelijk met 92-75 te winnen.

Coach Silvano Poropat van New Heroes was dan ook duidelijk in zijn oordeel. Over de tweede helft (53-42) kon hij tevreden zijn. Over de eerste (39-33) niet.

Met name in het tweede kwart (19-21) liet New Heroes het liggen tegen de Limburgse bezoekers. Die kwamen in het derde kwart zelfs nog even terug tot op vier punten van de thuisclub, maar daarna schakelde New Heroes een tandje hoger waardoor dat kwart toch nog met 28-22 gewonnen werd.

Carey

Zijn beste fase kende New Heroes in het vierde kwart toen de ploeg, met Norville Carey in de hoofdrol, een minuut of vijf lang een show opvoerde. Alley-oops, dunks, het ene punt nog mooier dan het andere. ,,Prima, dat is wat het publiek wil zien", aldus Poropat.

Wessels

Voor de coach was het nog even schrikken toen zijn captain Stefan Wessels na een tik op zijn knie aan het einde van het derde kwart hinkend het veld moest verlaten. De schade lijkt echter mee te vallen, zei Wessels zelf. ,,Ik kreeg de knie van een tegenstander tegen de buitenkant van mijn knie. Maar ik denk dat ik er donderdag tegen Den Helder wel weer bij ben."