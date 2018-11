New Heroes staat aan de vooravond van twee helse Europacupduels

Om verder te gaan in de FIBA Europe Cup moet New Heroes woensdagavond thuis van het Israëlische Ironi Ness Ziona en volgende week uit van het Russische Avtodor Saratov winnen.

Wat is de kans dat de Bossche basketbalploeg zich toch nog plaatst voor de volgende Europese ronde? Coach Ivica Skelin laat zich voorafgaand aan de laatste twee groepswedstrijden niet verleiden tot een voorspelling. ,,Ik denk niet in percentages of in kansen. We moeten nog twee keer winnen. Daar gaan we alles aan doen, maar dat zal moeilijk genoeg worden.”

Geblesseerd trio

Ook in de laatste thuiswedstrijd in de eerste groepsfase, woensdagavond om 20.00 uur in De Maaspoort tegen Ironi Ness Ziona, kan Skelin geen beroep doen op het geblesseerde trio Stefan Wessels (gebroken hand), Steven Cook (hersenschudding) en Jonathon Williams (kuitspierblessure). En het ziet er naar uit dat de drie ook nog niet terug zijn als New Heroes de eerste groepsfase over een week afsluit met een uitwedstrijd tegen Avtodor Saratov.

,,In de vorige twee wedstrijden tegen die tegenstanders waren Jonathon en Steven er nog wel bij, maar verloren we toch”, aldus Skelin. De Kroatische coach in Bossche dienst wil er niet mee zeggen dat zijn ploeg volgende week en woensdag niet volledig kansloos is, wel dat er twee helse klussen wachten.

Gebit

Het zal woensdagavond alvast niet vriendelijker worden dan drie weken geleden in Israël, toen New Heroes met 91-85 verloor, en zowel Steven Cook als Roel Aarts schade opliepen aan hun gebit. Skelin verwacht nu opnieuw een stevig fysiek duel. ,,We weten hoe sterk Ironi Ness Ziona is. Daar moeten we ons tegen wapenen. Vooral defensief zullen we beter voor de dag moeten komen dan in de uitwedstrijd, want 91 punten tegen is natuurlijk veel te veel.”