New Heroes strikt Ivica Skelin als nieuwe hoofdcoach

Van de ene Kroaat naar de andere. Ivica Skelin is de opvolger van Silvano Poropat als hoofdtrainer van New Heroes. De 44-jarige coach leidt dinsdag voor het eerst de training van de Bossche basketbalclub.

Skelin, die dinsdag pas in Den Bosch arriveert, tekent een contract tot het einde van dit seizoen. De coach begint bij New Heroes aan de tweede Nederlandse periode uit zijn loopbaan.

Groningen

Hij was van 2012 tot 2015 al hoofdcoach van Groningen, waarmee hij in 2014 het landskampioenschap en de NBB-beker won. Ook in 2015 won Skelin met de Groningse ploeg de nationale beker.

Daarnaast werd hij zowel in 2014 als 2015 uitgeroepen tot coach van het jaar in Nederland. Voor zijn tijd bij Groningen werkte Skelin geruime tijd in België waar hij coach was bij Verviers-Pepinster en Leuven Bears.

Kroatië

Na 2015 trok hij terug naar Kroatië waar hij werkte bij KK Split en bondscoach was van de Kroatische nationale ploeg. In maart van dit jaar werd hij door de Kroatische bond ontslagen en in mei verliet hij Split.

Clubeigenaar Bob van Oosterhout is zeer tevreden met de komst van Skelin. ,,Ivica is een ervaren coach die staat voor attractief, winnend basketbal. Hij kent onze competitie goed, heeft de nodige ervaring in Europa en matcht bovendien goed het team zoals dat deze zomer is samengesteld.”

De Maaspoort

Skelin zelf is ook enthousiast. ,,Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Nederland. Toen ik in Groningen coachte was ik altijd onder de indruk van De Maaspoort en dat het nu mijn thuis is, stemt mij trots. Er staat een prima groep spelers waarvan ik er een aantal al uit het verleden ken. We gaan er alles aan doen om de fans een seizoen te geven waarin we op alle fronten meestrijden om de prijzen.”