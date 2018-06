New Heroes-trio Wessels, Bouwknecht en Oudendag in voorlopige selectie Oranje

Bondscoach Toon van Helfteren heeft in totaal zestien spelers opgenomen in zijn voorlopige selectie. Die brengt hij uiteindelijk terug tot een groep van twaalf man.

Oudendag zat tijdens de vorige kwalificatieduels, in februari, al bij die twaalf. Wessels en Bouwknecht hoorden daar toen niet bij. Voor Wessels is het zelfs jaren geleden dat hij deel uitmaakte van het Nederlandse team. De forward was door familieomstandigheden lange tijd niet beschikbaar voor Oranje.

De overige tien spelers zijn actief in buitenlandse competities. Daarbij zit ook Leon Willams, die tot 2016 nog in Den Bosch speelde. Nederland moet in de laatste twee groepswedstrijden, die allebei gespeeld worden in Groningen, proberen zich te plaatsen voor de volgende kwalificatieronde.