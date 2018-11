New Heroes uitgeschakeld in Europa

New Heroes ligt uit de FIBA Europe Cup. De Bossche basketbalploeg verloor woensdag met 89-79 bij het Russische Avtodor Saratov en eindigde daardoor op de derde plaats in groep D van het Europese toernooi.

Dat was niet genoeg voor kwalificatie voor de volgende ronde. Alleen de nummers een en twee (Saratov en Ironi Ness Ziona, dat met 84-104 won bij BK Pardubice) gaan verder.

New Heroes was al zwaar gehandicapt afgereisd naar Rusland. De ploeg miste vier spelers door blessures: Stefan Wessels, Devon van Oostrum, Jonathon Williams en Steven Cook. Daardoor speelde het team van Ivica Skelin met een rotatie van slechts zeven spelers. In het eerste kwart wisten de Bosschenaren de Russische thuisploeg absoluut niet bij te benen: 27-15.

Comeback

Maar halverwege het tweede kwart kantelde de wedstrijd plotseling. Van een maximale achterstand van vijftien punten (41-26) knokte New Heroes zich plotseling naar een 46-39-achterstand bij rust. In het derde kwart zette de Bossche opmars zich voor. New Heroes nam brutaal de leiding, liep uit naar 50-56 en 53-59, maar zag de thuisploeg weer terugkomen. Bij het begin van het slotkwart was er nog een minimale voorsprong: 59-61.