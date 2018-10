New Heroes vanwege Europees programma later naar BAL Weert

EK-organisa­tor Rosmalen aast op wereldbe­ker veldrijden: ‘We zijn al bezig’

19:14 De Grote Prijs van Brabant is vast van plan door te pakken na EK veldrijden, dat volgend weekeinde (3 en 4 november) wordt gehouden op het terrein van het Autotron in Rosmalen. ,,We zijn al bezig om volgend jaar een wereldbeker-manche naar hier te halen", zei organisatie-voorzitter Mieke Geeraerdts donderdag tijdens de presentatie van het EK-parkoers.