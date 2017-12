New Heroes veel te sterk voor BAL

New Heroes heeft de thuiswedstrijd tegen BAL donderdagavond met duidelijke cijfers gewonnen: 82-48. Het jonge team uit Weert had niet veel in te brengen tegen de Bossche thuisploeg.

Met name in het tweede (29-7) en het vierde kwart (21-9) maakte New Heroes korte metten met de Limburgse bezoekers. Het team van coach Silvano Poropat kon zich op die manier een minder eerste (15-11) en derde kwart (17-21) permitteren.

Topscorer

De topscorer bij New Heroes was donderdag Stefan Wessels met 19 punten. Norville Carey was goed voor 17 punten, Nick Oudendag voor 14 en Kees Akerboom voor 12.