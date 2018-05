New Heroes verder met coach Poropat

Silvano Poropat is ook volgend seizoen coach van New Heroes. Ondanks de vroegtijdige uitschakeling in de play-offs om de landstitel gaat de Bossche basketbalclub verder met de Kroatische hoofdtrainer.

,,Het zou wel heel opportunistisch zijn om de trainer te ontslaan na een paar mindere wedstrijden tegen Rotterdam", zeggen Bob van Oosterhout en Jos Frederiks.

De twee clubeigenaren zijn van mening dat New Heroes helemaal geen slecht seizoen achter de rug heeft. ,,Alleen de afloop was zwaar teleurstellend", aldus Van Oosterhout. ,,Maar daarvoor hebben we lange tijd heel goed gespeeld", zegt Frederiks.

Vertrouwen

Het duo wijst hij erop dat New Heroes Poropat een jaar geleden heeft aangesteld met de bedoeling een samenwerking voor langere tijd aan te gaan. ,,Hopelijk kan hij komend seizoen wel laten zien wat hij in zijn mars heeft. Wij hebben in elk geval nog volop vertrouwen in hem", verklaart Van Oosterhout.

Poropat, die in zijn tijd in Duitsland twee keer tot trainer van het jaar verkozen werd, had al eerder laten weten graag verder te willen bij New Heroes.