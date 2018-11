New Heroes verlaat Europa met opgeheven hoofd: ‘Trots op hoe we gevochten hebben’

Blessure­golf bij New Heroes aan vooravond van cruciaal Europees duel: ook Van Oostrum afwezig

20 november New Heroes moet het woensdag in de allesbeslissende wedstrijd in de FIBA Europe Cup, uit bij het Russische Avtodor Saratov, doen zonder Devon van Oostrum. De pointguard heeft zondag in het gewonnen uitduel met Feyenoord Basketbal een knieblessure opgelopen.