New Heroes verliest bij Donar: 'We zijn blijven vechten'

New-Heroes-coach Ivica Skelin, die terugkeerde op voor hem vertrouwd terrein, baalde van de nederlaag, maar zag ook positieve punten. ,,Het is niet fijn om te verliezen, al hebben we in sommige gedeelten ook goed basketbal laten zien. Voornamelijk in het tweede en vierde kwart.”

In het laatste kwart kwamen de Bosschenaren langzaam dichterbij de thuisploeg, maar er was niet genoeg tijd om de Groningers nog in de problemen te brengen. ,,We leden te veel balverlies om Donar te kunnen verslaan”, vond Skelin. ,,Daarnaast pakten zij meer aanvallende rebounds. Die twee punten maakten het grootste verschil. We zijn blijven vechten tot het einde en beschikken over potentie. Al moeten we ons op veel punten verbeteren, zowel verdedigend als aanvallend.”