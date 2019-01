New Heroes verliest in slotseconde van Donar

Net als een kleine twee weken eerder in de beker, verloor New Heroes zaterdagavond op bezoek bij Donar. De Bossche basketballers leden daarmee hun eerste nederlaag in de competitie van dit kalenderjaar. Na een matige start, trokken de Bossche basketballers in de tweede helft de wedstrijd naar zich toe. Toch ging het in de slotseconden nog op bizarre wijze mis.

In het begin hielden beide ploegen zich niet of nauwelijks bezig met verdedigen. Hierdoor lagen de scorepercentages hoog. Donar liep voorop, al hield het aan het einde van de eerste periode slechts één punt voorsprong over. New Heroes kwam in het tweede kwart even op voorsprong, maar zag Donar vervolgens weer voorbijkomen en uitlopen.

Zo ging de wedstrijd aardig op en neer. Waar New Heroes echter vaak moeite had de vrije man te vinden, speelde Donar regelmatig de Bossche ploeg uit elkaar. Drago Pasalic profiteerde daar het meeste van en wist uit elke hoek te scoren. New Heroes moest zich dan ook steeds terugvechten in de wedstrijd, om vervolgens de Groningers weer uit te zien lopen.

New Heroes vecht zich terug

Aan het begin van de tweede helft werd het aan beide kanten wat slordiger. New Heroes profiteerde en pakte dankzij een 11-0 run de leiding met 49-44. Aan de kant van de Groningers werd Thomas Koenis uit de wedstrijd gestuurd na een wilde beweging met zijn armen, waarbij hij Roel Aerts raakte.

Dat bleek het kantelpunt in de wedstrijd. Waar Donar even reageerde door op één punt te komen, liep de aanval van New Heroes daarna als een trein en begonnen de fouten aan Groningse kant zich op te stapelen. De bezoekers scoorden maar liefst dertig punten in het voorlaatste kwart.

Nadat Donar vroeg in het vierde kwart terugkwam tot op drie punten greep New Heroes-coach Ivica Skelin in en vroeg een time-out aan. Grant Sitton bracht Donar even daarna op gelijke hoogte. Den Bosch verloor in de slotfase te vaak de strijd onder het bord en gaf ook een aantal keer de bal weg.

Bizarre slotfase