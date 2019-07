New Heroes versterkt zich met Amerikaanse scherpschutter Seger Bonifant

Bonifant (2.01 meter lang) kwam in de Duitse Pro A-competitie uit. Op dat niveau was hij vorig seizoen de beste driepuntschutter (51.8 procent). De Amerikaan doorliep de opleiding bij West Liberty Hilltoppers in West Verginia. In zijn college periode verbeterde hij ieder jaar zijn aantal punten, rebounds en assists per wedstrijd, zo meldt New Heroes. In Europa speelde Bonifant eerder ook voor het Spaanse Bodegas Rioja Vega Logrono.

,,Na mijn ervaringen in Spanje en Duitsland kijk ik er erg naar uit om nu Nederland te ontdekken. Aan alles voel ik dat ik bij een absolute topclub getekend heb. Ik kan dan ook niet wachten mijn teamgenoten en fans te ontmoeten”, laat hij weten op de clubwebsite. Technisch manager Roel van de Graaf is blij met de nieuwe aanwinst: ,,Ervaring in Europa, een goede instelling, gecombineerd met uitstekende cijfers en een dodelijk schot. We hebben het vertrouwen dat Seger onze verwachtingen waar gaat maken. Aan een speler die afgelopen seizoen goed was voor 15 punten per wedstrijd gaan we ongetwijfeld plezier beleven. We kijken ernaar uit om hem in actie te zien in de Maaspoort.”