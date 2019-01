New Heroes vindt in Vernon Taylor de vervanger voor Devon van Oostrum

Taylor komt per direct over van het Poolse Trefl Sopot. Daarvoor speelde hij onder meer voor Okapi Aalstar en Kangoeroes Willebroek in België en voor het Bulgaarse Rilski Sportist.

Kruisbandblessure

New Heroes was op zoek naar een vervanger voor Van Oostrum, omdat die tot het einde van dit seizoen is uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Coach Ivica Skelin is opgetogen over het aantrekken van Taylor. ,,We naderen de belangrijkste maanden van het seizoen en met Vernon voegen we een brok ervaring toe aan het team. De afgelopen jaren heeft hij in Europa laten zien onder druk te kunnen presteren en we verwachten dan ook dat hij er direct staat", zegt de trainer op de website van de club.

Taylor zelf laat weten dat hij het in Polen sportief niet meer naar zijn zin had en dat hij daarom overkomt naar New Heroes. ,,Dat ik nu bij een topclub als New Heroes mee ga strijden om de prijzen stemt mij tevreden", aldus de Amerikaan. Taylor kan als pointguard en als shooting guard uit de voeten.

Feyenoord

New Heroes speelt donderdag zijn volgende competitiewedstrijd. Dan is om 20.00 uur BAL Weert te gast in De Maaspoort. De thuiswedstrijd die voor komende zaterdagavond op het programma stond, tegen Feyenoord, gaat niet door. Die wordt uitgesteld omdat New Heroes volgende week twee bekerduels afwerkt.