New Heroes wacht nieuwe Europese veldslag: ‘Met het publiek erachter zijn wij zeker niet kansloos’

Met het Russische Avtodor Saratov treft New Heroes woensdagavond op papier de sterkste ploeg uit Groep D van de FIBA Europe Cup. Een nieuwe veldslag ligt in het verschiet voor de Bossche basketbalploeg.

Een week geleden kon New Heroes na de verloren uitwedstrijd bij het Israëlische Ironi Ness Ziona (91-85) al een flinke portie fysieke schade opnemen: een verloren tand bij forward Steven Cook, een afgebroken kies bij center Roel Aarts en een snee in het voorhoofd van diezelfde Aarts.

Tulband

Beide spelers moesten tijdens de wedstrijd hevig bloedend naar de bank, maar speelden het duel wel uit, Aarts met een tulband rond zijn hoofd. Payton Henson zag het vol verbazing aan. ,,Ik geloof niet dat ik al eens eerder zo’n fysiek harde wedstrijd gespeeld had”, zei de 23-jarige Amerikaanse forward.

Henson is dit seizoen de enige rookie uit de Verenigde Staten in Bossche dienst. De drie andere Amerikanen (Keshun Sherrill, Jonathon Williams en Steven Cook) hebben er allemaal al een of meer jaren bij een Europese club op zitten. Zij passen perfect bij de doelstelling van New Heroes om met meer ervaren spelers te gaan werken.

Talent

Henson voldoet daar eigenlijk niet aan. ,,Maar zo’n talent als hij konden wij simpelweg niet laten lopen”, zei de inmiddels vertrokken technisch manager Jos Frederiks toen Henson deze zomer naar Den Bosch kwam.

Nog geen drie maanden later hoort Henson als rookie elke wedstrijd bij de starting five van New Heroes. Heeft hem datzelf verbaasd? ,,Nee, eigenlijk niet”, zegt hij. ,,Ik weet wat ik kan en waarom ik gehaald ben. Maar wij hebben gewoon een heel sterk team. Ook in de breedte. De jongens die van de bank komen zijn ook bijna allemaal sterk genoeg om bij de starting five te horen.”

Saratov

Woensdag treft New Heroes een wellicht nog sterkere ploeg. Tweevoudig Russisch landskampioen Avtodor Saratov komt met zes Amerikanen naar De Maaspoort. De ploeg uit Saratov (800 kilometer ten zuidoosten van Moskou) won zijn eerste twee groepswedstrijden: 75-64 tegen Ironi Ness Ziona en 90-102 bij het Tsjechische BK Pardubice.