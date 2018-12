New Heroes wint na sterke start eenvoudig van BAL

Trappers wint tumultueu­ze topper van Indians

18:02 De ijshockeyers van Tilburg Trappers, koploper in de Oberliga Nord, hebben zondagmiddag in eigen huis ruim gewonnen van naaste belager Hannover Indians (7-1). Het ging echter niet zonder slag of stoot in het volgepakte ijssportcentrum Stappegoor.