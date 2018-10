New Heroes wint thuis eenvoudig van Den Helder Suns

video New Heroes in wachtkamer na zwaarbe­voch­ten winst in Bulgarije

9 oktober Even leek er een sensatie in de maak, maar uiteindelijk redde New Heroes het dinsdagavond toch niet in Botevgrad. De Bossche ploeg won de uitwedstrijd tegen BC Balkan weliswaar met 66-68, maar dat was niet genoeg om het verlies uit de thuiswedstrijd van vorige week (76-86) te compenseren.