New Heroes worstelt zich in Europe Cup voorbij Pardubice

Het was zwoegen en zweten voor New Heroes woensdagavond in Tsjechië, maar uiteindelijk trok de Bossche basketbalploeg toch aan het langste eind in de Europacupwedstrijd tegen BK Pardubice: 64-68.

Daarmee blijft New Heroes in de race in groep D van de FIBA Europe Cup, maar een visitekaartje gaf de formatie van coach Ivica Skelin bepaald niet af.

Drie weken geleden rolde New Heroes dezelfde Tsjechische tegenstander nog op in De Maaspoort: 91-58. In de tussentijd is er echter veel gebeurd. Steven Cook liep een hersenschudding op en Jonathon Williams een kuitblessure. Beiden waren er woensdag niet bij. En dan mist New Heroes natuurlijk ook het hele seizoen al captain Stefan Wessels (gebroken hand). Het gemis van de drie dragende spelers uitte zich woensdag in het matige spel.

Nooit op achterstand

Toch stond de Bossche ploeg woensdagavond nooit op achterstand. Na het eerste kwart (13-19) leek het er zelfs even op dat het een relatief gemakkelijk avondje zou worden. Maar echt weglopen bij de Tsjechische thuisclub zat er nooit in. Wat heet, na een 29-36-ruststand sloop Pardubice in het derde kwart (14-12) langzaam dichterbij: 43-48. In het slotkwart kwamen de Tsjechen op 56-56 zelfs helemaal langszij. New Heroes liep weer uit, naar 56-61, maar zag Pardubice andermaal aanhaken: 61-63 en 64-66. Met twee rake vrije worpen van Devon van Oostrum werd de overwinning in de slotseconden uiteindelijk veilig gesteld.