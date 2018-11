Nico Geurts (DAW Schaijk) stevent af op winst Clubheld-verkiezing

Van Gerwen tevreden met WK-lo­ting: ‘Kan een leuke wedstrijd opleveren’

26 november Michael van Gerwen is in de tweede ronde van het PDC WK darts gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen Alan Tabern en Raymond Smith. Dat wees de loting maandag uit. ,,Ik denk dat ze beiden aan elkaar gewaagd zijn.” Benito van de Pas treft Mickey Mansell of Jim Long.