Nico Geurts (DAW) wint clubheldenverkiezing Brabants Dagblad: ‘Ik rekende er al een beetje op’

Hij ging op 20 november ruim aan de leiding en stond die eerste plaats vervolgens niet meer af. De vrijwilliger merkte het ook aan de vele reacties die hij kreeg dat de verkiezing leefde in zijn omgeving, niet alleen bij DAWmaar ook in Schaijk zelf. ,,Het leefde echt in het dorp. In winkels werd ik er over aangesproken. Ik kon boodschappen doen, maar het duurde langer dan normaal. Van klein tot groot was ermee bezig en heeft gestemd op mij, daar spreekt toch waardering uit. Opa’s en oma’s lieten weten dat ze het me gunden en dat ze blij waren dat ze op me konden stemmen.”