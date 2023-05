Niels Laros loopt weer een record uit de boeken: ‘Maar dat is niet waarvoor ik het doe’

Europees juniorenkampioen Niels Laros is het baanseizoen begonnen met het verpulveren van weer een record. Op de IFAM Meeting in het Belgische Oordegem scherpte de 18-jarige Oosterhouter het nationale juniorenrecord op de 5000 meter aan tot 13.23,01. ‘Deze had ik niet zien aankomen.’

Niels Laros is het baanseizoen zaterdag begonnen, waarmee hij vorige had afgesloten: met hard lopen. Heel hard lopen. Zo liep hij eind augustus op het EK onder 20 op de 1500 meter het juniorenrecord van de Noorse topper Jakob Ingebrigtsen uit de boeken. Bij zijn eerste race in 2023 was het direct weer raak. Zij het wat minder spectaculair dan wat hij vorige zomer deed in Jeruzalem.

De verbetering van het nationale juniorenrecord op de 5000 meter (van 13.50,43) kwam voor de Oosterhoutse tiener ook een beetje uit de lucht gevallen. ,,Deze zag ik in ieder geval niet aankomen”, liet de Scorpio-atleet weten nadat hij zaterdagavond fors onder de 13.50,43 van Jesper van der Wielen was gedoken.

De 5000 meter is ook bepaald niet het hoofdnummer van Laros. ,,Het is de langste afstand die ik loop en ik ben er mee begonnen omdat we tot dusverre meer op duur dan op snelheid hebben getraind.” Een opsteker was de tijd in ieder geval gezien het feit dat Laros eind vorig jaar een flinke trainingsachterstand had opgelopen. ,,Ik ben een tijdje ziek geweest. Daardoor heb ik het indoorseizoen ook over moeten slaan omdat ik daar nog niet klaar voor was.”

Komende zondag loopt Laros op de FBK Games in Hengelo zijn eerste 1500 meter. ,,Ook weer tussen de senioren.” Of hij verwacht dan opnieuw direct uit te pakken met een toptijd, durft Laros niet te zeggen. ,,Mijn hoofddoel voor dit seizoen is ieder geval het EK onder 20. Maar vraag me niet of ik al weer een mooi record voor ogen hebben om aan te vallen. Ik loop niet echt voor de records. Ik loop om mezelf te verbeteren.”

In Oordegem kwam Laros achter winnaar Mohamed Ismail uit Djibouti (13.11.13) als veertiende en tweede junior over de streep. Tim Verbaandert uit Veldhoven finishte als negende en klokte een knappe 3.17,67.