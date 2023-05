Nieuw kampioenschap aan zijden draadje voor Heroes Den Bosch na ineenstorting tegen Donar Groningen

Het was niet alleen maar goud dat er dit jaar blonk voor de U18-ploeg van de Heroes Basketball Academy. Waar de Bossche ploeg een maand eerder rivaal Apollo in de eindstrijd van het nationale bekertoernooi in Amsterdam nog met een punt verschil de baas bleef, dolf die gisteren in de pittige slag om de nationale titel in Zwolle het onderspit met 77-71. Zodat de kern van het team dat zich een jaar geleden in eigen huis nog liet kronen tot ’s lands beste in de U16-categorie een trapje hoger genoegen moest nemen met zilver. Omdat het geen antwoord had op het brutalere, met meer fysieke kracht geladen tegenspel van de ploeg uit de hoofdstad.

Verliezend coach Gregory Tjin-A-Koeng kon dat niet ontkennen, maar zocht in de Zwolse Topsporthal toch graag naar positievere elementen aan het einde van een zwaar seizoen. ,,Okay, we verliezen nu. Maar spelen we tien keer tegen Apollo, dan winnen we negen keer. Alleen niet vandaag. We worden tweede van Nederland, winnen de beker en plaatsen ons voor de finale hier door van Lokomotief te winnen.” De ploeg uit Rijswijk was als onbetwiste favoriet de nacompetitie binnengestapt na het hele seizoen ongeslagen gebleven te zijn. De talentenploeg van de Bossche academy zette Lokomotief in de halve finale even verrassend als hardhandig opzij, maar moest tenslotte zijn meerdere erkennen in Apollo.