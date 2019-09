Nieuwe coach Heroes Den Bosch: ‘Heel erg dat we niet Europees spelen’

Het is dinsdagochend tien uur. Jean-Marc Jaumin heeft zijn dagelijkse onderhoud met technisch manager Roel van de Graaf er al opzitten als hij plaatsneemt in de businessclub van De Maaspoort. Zijn spelers zitten in het krachthonk, de coach van Heroes Den Bosch nipt van zijn cappuccino. ,,Ik ben hier elke ochtend om acht uur. Net als de rest van de ploeg. Dan ontbijten we gezamenlijk, dat is goed voor het groepsgevoel, en daarna gaan we aan het werk. Schiettraining in de zaal, krachttraining bij de fitnessclub, terwijl ik praat met Roel. Elke dag.”